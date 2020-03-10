Распространение коронавируса зависит от температуры воздуха - исследование

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У коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, есть температурный диапазон, когда он распространяется быстрее всего, но эксперты предупреждают, что не нужно надеяться на сезонные колебания инфекции, как в случае простуды или гриппа. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Команда ученых из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу установили, что скорость распространения вируса существенно зависит от температуры, быстрее всего он может распространяться пр 8,72 градусах по Цельсию. Исследование основывается на данных о случаях заражения с 20 января по 4 февраля, включая 400 городов и регионов Китая, сопоставленных с официальными метеорологическими данными по Китаю и столицам стран, где обнаружены вспышки болезни.

В более теплых странах распространение болезни может быть замедленно, в отличие от стран с холодным климатом.

В то же время, исследование группы ученых, в том числе эпидемиолога из Гарварда Марка Липситча, показывает, что распространение вируса возможно в разных условиях - от холодного и сухого климата некоторых провинций Китая до тропического климата, например, в Сингапуре.

Ученые подчеркивают, что само по себе увеличение температуры и влажности с приходом весны и лета не обязательно приведет к снижению темпов заражения, если не применять общественные меры по борьбе с эпидемией.

Исполнительный директор ВОЗ Майк Райан предупреждает - не стоит ждать, что эпидемия пройдет сама собой. "Думать, что она исчезнет, как грипп - это ложная надежда... Мы не можем предполагать этого. Доказательств нет", - заявил он.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

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