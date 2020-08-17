Антитела к вирусам "простуды" не дают защиты от нового коронавируса: исследование

Французские ученые взяли образцы крови за 2015 год и проверили, как антитела в ней реагируют на вирусные частицы SARS-CoV-2 и их фрагменты

Имеющийся у многих людей гуморальный (антитела) иммунитет к распространенным в мире человеческим коронавирусам HCoV не обеспечивает перекрестной защиты от нового патогена - SARS-CoV-2. Такой вывод сделала группа французских ученых, опубликовав свои выводы на сервере medRxiv.

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Пандемия SARS-CoV-2, пишут они, показала значительную неоднородность среди глобальных популяций, а также различные уровни тяжести течения болезни у разных людей. Кроме того, в дополнение к "этим необъяснимым вариациям", дети и молодежь, по-видимому, куда лучше защищены от тяжелой формы COVID-19. В попытках объяснить это было высказано предположение, что любые прошлые инфекции или прививки, связанные с широко распространенными "безобидными" коронавирусами HCoV, могут приводить к перекрестной защите от SARS-CoV-2.

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Авторы проанализировали сыворотки 76 здоровых французов за 2015 год. Кровь шести из них реагировала на один или несколько антигенов SARS-CоV-2 (RBD-домен, полноразмерный шип S2, нуклеокапсид), и все сыворотки "случайным образом" распознали любые распространенные коронавирусы.

Как пишут ученые, это указывает на то, что перекрестная реактивность "доковидной" крови к SARS-CoV-2 "не редкость среди населения в целом", но она не специфична.

"Однако это не привело к нейтрализующей активности против SARS-CoV-2 in vitro. Важно отметить, что мы обнаружили реактивность сывороточного иммуноглобулина IgG к обычным коронавирусам в ранних сыворотках пациентов с тяжелой формой COVID-19 до появления антител против SARS-CoV-2", - подчеркнули исследователи.

Другое исследование на кросс-реактивность показало, что Т-клеточная память есть примерно у 20-50% переболевших HCoV людей и, возможно, именно клеточный иммунитет защищает часть людей от нового коронавируса.

Медики пока не знают, настолько длительный и сильный иммунитет у переболевших.

Ученые предположили, что порог коллективного иммунитета при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше

Евгений Пилипенко

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