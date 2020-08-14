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"Не надо бояться еды". ВОЗ призвала не пугать людей коронавирусом на упаковках

14.08.2020, 10:35
Майкл Раян (фото - ЕРА)

Люди "могут чувствовать себя комфортно и в безопасности" насчет способного к заражению SARS-CoV-2 на пищевых продуктах, заверил д-р Майкл Райан

Не стоит распространять панические настроения и пугать людей тем, что "на замороженной пище нашли вирус": подхватить SARS-CoV-2 таким образом теоретически, наверное, можно, но такие случаи неизвестны. Об этом заявил на брифинге руководства Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

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Вчера сообщалось, что в Шэньчжэне (КНР) в замороженных куриных крыльях из Бразилии "обнаружили следы коронавируса".

"Нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевая (производственная и логистическая, - ред.) цепочка участвуют в передаче этого вируса. Люди не должны бояться еды или упаковки пищевых продуктов, процесса переработки и доставки еды", - сказал д-р Райан.

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По данным ВОЗ, в Китае было протестировано несколько сотен тысяч образцов упаковки, и менее 10 из них оказались "положительными" на следы вируса. Это не означает, что там обнаружили способный заражать человека патоген: тест определяет, вероятно, фрагменты РНК уже неактивного вируса. Тем не менее в организации подчеркнули: руки нужны мыть с мылом и мясные полуфабрикаты обязательно обрабатывать термически.

Вчера, 13 августа, в Украине диагностировали рекордное количество заболевших и госпитализированных.

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Евгений Пилипенко
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