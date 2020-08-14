Коронавирус в Украине. Умерли более 2000 больных, два антирекорда по заболевшим

Вчера в стране зафиксировано 1732 случая заражения коронавирусом. Это на 140 инфицированных больше, чем было позавчера (1592)

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За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732 (из них 110 детей и 78 медиков). 330 пациентов госпитализировали – это еще один антирекорд. Данные взяты из статистики Совета нацбезопасности и обороны и брифинга главы Минздрава.

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За этот период болезнь унесла жизни 19 пациентов (днем ранее – 22). Выздоровевшими объявлен 581 пациент (днем ранее - 530).

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13 августа в стране было сделано 18 917 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 18 984). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 16 320 (днем ранее – 17 648). Суммарно – 35 237 тестов (днем ранее – 36 632).

За время эпидемии в стране официально зафиксировали 87 872 заболевших, 2011 умерли и 46 797 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

На 14 августа только официально инфицировались 21 млн человек.

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Евгений Пилипенко

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