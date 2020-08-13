Уже почти 1600 случаев в сутки. Коронавирус в Украине установил два антирекорда

Вчера в стране зафиксировано 1592 случая заражения коронавирусом. Это на 159 инфицированных больше, чем было позавчера (1433)

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За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика). 315 пациентов госпитализировали – это также антирекорд. Данные взяты из статистики Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 22 пациентов (днем ранее – 19). Выздоровевшими объявлены 530 пациентов (днем ранее - 752).

12 августа в стране было сделано 18 984 теста на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 19 380). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 17 648 (днем ранее – 18 107). Суммарно – 36 632 теста (днем ранее – 38 487).

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За время эпидемии в стране официально зафиксировали 86 140 заболевших, 1992 умерли и 46 216 выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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