Коронавирус. В Украине выросло количество заболевших за сутки

За минувшие сутки выздоровели 752 человека

За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период.

За время эпидемии официально зарегистрировали 84 548 заболевших, 1970 умерших и 45 686 человек выздоровели.

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За 10 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1158 человек (из них 66 детей и 75 медиков), 266 пациентов госпитализировали.

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Арина Толина

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