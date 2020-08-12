Коронавирус. В Украине выросло количество заболевших за сутки
12.08.2020, 08:48
Иллюстративное фото: Роман Балук
За минувшие сутки выздоровели 752 человека
За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период.
За время эпидемии официально зарегистрировали 84 548 заболевших, 1970 умерших и 45 686 человек выздоровели.
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За 10 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1158 человек (из них 66 детей и 75 медиков), 266 пациентов госпитализировали.
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