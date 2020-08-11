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Отмечен рост суточной заболеваемости COVID-19 в Украине. Далеко за 1000 случаев

11.08.2020, 08:57
Отмечен рост суточной заболеваемости COVID-19 в Украине. Далеко за 1000 случаев - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Вчера в стране зафиксировано 1158 новых заражений коронавирусом. Это на 150 инфицированных больше, чем было позавчера (1008), но было и больше тестов

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За 10 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1158 человек (из них 66 детей и 75 медиков), 266 пациентов госпитализировали. Данные взяты из статистики Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 29 пациентов (днем ранее – 25). Выздоровевшими объявлены 575 пациентов (днем ранее - 387).

10 августа в стране было сделано 16 127 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 10 083). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 16 285 (днем ранее – 3218). Суммарно – 32 412 тестов (днем ранее – 13 301).

За время эпидемии в стране официально зафиксировали 83 115 заболевших, 1951 умер и 44 934 выздоровели.

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Евгений Пилипенко
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