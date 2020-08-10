Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине "снизилась" – было меньше тестов

Вчера в стране зафиксировано 1008 новых больных COVID-19. Это на 191 инфицированного меньше, чем было позавчера (1199)

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За 9 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1008 человек (из них 65 детей и 42 медика), 202 пациента госпитализировали. Данные взяты из статистики Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 25 пациентов (днем ранее – 18). Выздоровевшими объявлены 387 пациентов (днем ранее - 317).

9 августа в стране было сделано 10 083 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 14 973). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 3218 (днем ранее – 7015). Суммарно – 13 301 тестов (днем ранее – 21 988).

За время эпидемии в стране официально зафиксировали 81 957 заболевших, 1922 умерли и 44 359 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

На 10 августа только официально инфицировались более 20 млн человек.

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Евгений Пилипенко

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