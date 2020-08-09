COVID-19. Заболеваемость пошла на спад, лидером остается Львовская область

Львовская область удерживает лидерство по количеству заболевших коронавирусом с 25 июня

Заболеваемость коронавирусом в Украине начала уменьшаться. За минувшие сутки количество зарегистрированных заболевших COVID-19 составило менее 1200 человек. Данные были опубликованы на официальном сайте СНБО.

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Всего за прошедшие сутки в стране:

- коронавирус обнаружили у 1199 человек,

- выздоровели 37 украинцев,

- умерли 18 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания было зафиксировано во Львовской области - 125, почти столько же в Ивано-Франковской (124) и Харьковской (123). Меньше всего заболевших за минувшие сутки было выявлено в Луганской области - 1 человек.

Всего во Львовской области с начала эпидемии был выявлен 10 851 случай заболевания COVID-19, пока этот регион остается лидером по заболевшим с 25 июня.

Всего за время коронавирусной эпидемии в Украине было зарегистрировано 80 949 заболевших, среди них - 1897 умерших и 43 972 выздоровевших.

8 августа было зафиксировано, что за прошедшие сутки в Украине выздоровели 600 пациентов с коронавирусом, умерли - 27 человек. Также были зарегистрированы 1489 новых заболевших COVID-19 - эта цифра стала новым суточным антирекордом в стране.

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Дарья Мостовая

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