COVID-19. Заболеваемость пошла на спад, лидером остается Львовская область
Львовская область удерживает лидерство по количеству заболевших коронавирусом с 25 июня
Заболеваемость коронавирусом в Украине начала уменьшаться. За минувшие сутки количество зарегистрированных заболевших COVID-19 составило менее 1200 человек. Данные были опубликованы на официальном сайте СНБО.
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Всего за прошедшие сутки в стране:
- коронавирус обнаружили у 1199 человек,
- выздоровели 37 украинцев,
- умерли 18 пациентов.
Больше всего новых случаев заболевания было зафиксировано во Львовской области - 125, почти столько же в Ивано-Франковской (124) и Харьковской (123). Меньше всего заболевших за минувшие сутки было выявлено в Луганской области - 1 человек.
Всего во Львовской области с начала эпидемии был выявлен 10 851 случай заболевания COVID-19, пока этот регион остается лидером по заболевшим с 25 июня.
Всего за время коронавирусной эпидемии в Украине было зарегистрировано 80 949 заболевших, среди них - 1897 умерших и 43 972 выздоровевших.
- 8 августа было зафиксировано, что за прошедшие сутки в Украине выздоровели 600 пациентов с коронавирусом, умерли - 27 человек. Также были зарегистрированы 1489 новых заболевших COVID-19 - эта цифра стала новым суточным антирекордом в стране.
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