Коронавирус. В Украине зафиксирован новый суточный антирекорд
08.08.2020, 08:51
Иллюстративное фото: Роман Балук
За минувшие сутки умерли от коронавируса 27 человек
За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это новый суточный рекорд, вчера было зафиксировано 1453 заразившихся. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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За сутки умерли 27 человек (сутками ранее - 33), выздоровели 600 пациентов.
За время эпидемии в стране официально зафиксировали 79 750 заболевших, 1879 умерли, 43 655 выздоровели.
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