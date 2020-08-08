Коронавирус. В Украине зафиксирован новый суточный антирекорд

За минувшие сутки умерли от коронавируса 27 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 1489 человек, это новый суточный рекорд, вчера было зафиксировано 1453 заразившихся. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки умерли 27 человек (сутками ранее - 33), выздоровели 600 пациентов.

За время эпидемии в стране официально зафиксировали 79 750 заболевших, 1879 умерли, 43 655 выздоровели.

Новость обновляется...

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.