Коронавирус. В мире выявили более 20 млн заболевших – данные по странам

Больше всего заболевших COVID-19 за время пандемии коронавируса зафиксировали в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За время пандемии коронавируса в мире выявили 20 016 547 заболевших COVID-19, умерли 733 607 человек, выздоровели – 12 892 480. Об этом сообщает Worldometers.

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За прошедшие сутки зафиксировано 219 598 новых заболевших (днем ранее – 264 412), 4798 умерших (5625) и 177 096 выздоровевших (177 522).

Динамика эпидемии с наибольшим числом зарегистрированных пациентов:

1. США – 5 199 444 заболевших (+47 849 за сутки), 165 617 умерших (+534), 2 664 701 выздоровевших (+26 231)

2. Бразилия – 3 035 582 (+22 213), 101 136 (+593), 2 118 460 (+24 167)

3. Индия – 2 214 137 (+62 117), 44 466 (+1013), 1 534 278 (+54 474)

4. Россия – 887 546 (+5189), 14 931 (+77), 693 422 (+3215)

5. ЮАР – 559 859 (+6671), 10 408 (+198), 411 475 (+6906).

Ученые предположили, что порог коллективного иммунитета при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше

гораздо ниже Moderna в конце июля начала фазу III испытания своей вакцины – обычно это финальный этап. Привьют 30 000 человек.

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Марк Сировой

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