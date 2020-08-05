Молодежь в пять раз чаще стала заражаться коронавирусом – ВОЗ

С конца февраля по середину июля в пять раз выросла доля молодых людей, болеющих COVID-19, от общего числа зараженных коронавирусом

Молодые люди стали в пять раз чаще заболевать COVID-19, чем это было в первые месяцы пандемии коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

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Анализ ВОЗ 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля показал, что доля людей в возрасте 15-24 лет от общего числа заболевших выросла с 4,5% до 15%.

"Молодые люди, как правило, менее бдительны в ношении масок и социальном дистанцировании. Путешествие также увеличивает ваши шансы заразиться и распространить COVID-19", - прокомментировала изданию исследование Нейса Эрнст, менеджер из отделения биоизоляции госпиталя Джонса Хопкинса в Балтиморе.

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Она добавила, что молодые люди с большей вероятностью ходят на работу, на пляж, в паб или за продуктами.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус на прошлой неделе заявлял, что молодые люди не непобедимы перед коронавирусом: они могут заразиться, могут инфицировать окружающих и могут умереть.

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Марк Сировой

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