Шмыгаль: В Украине начала снижаться безработица

По словам премьера Дениса Шмыгаля, за последнюю неделю количество безработных уменьшилось на 6000

Впервые за несколько месяцев с начала эпидемии коронавируса в Украине наблюдается снижение безработицы. Об этом в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что только за последнюю неделю количество безработных уменьшилась на 6000 человек.

По его словам, правительственным программам по частичной безработице удалось сохранить 360 000 рабочих мест. На это было выделено 1,8 млрд грн. Программы заключаются в помощи бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, сохраняя за ними полноценные зарплаты, отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что через службу занятости за время карантина трудоустроено более 220 000 человек.

5 мая служба занятости сообщала, что безработица в Украине выросла на 48%.

По июльскому прогнозу ОЭСР из-за коронокризиса уровень безработицы в развитых странах достигнет в 2020 году 10%.

Денис Юдин

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