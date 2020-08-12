Ученые оценили летальность коронавируса в Испании, уточнили инкубационный период

До симптомов у большинства инфицированных - неделя, утверждают китайские медики. Их испанские коллеги рассчитали летальность

Исследователи из Института здравоохранения им. Карлоса III рассчитали, что летальность от коронавируса в Испании – в пределах 1,1—1,4% у мужчин и 0,58—0,77% у женщин. Результаты они выложили на сервере препринтов medRxiv.

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Авторы уточнили, что летальность резко увеличивается после 50 лет: 11,6—16,4% у мужчин старше 80 лет и 4,6—6,5% у женщин того же возраста.

"Наши оценки летальности SARS-CoV-2 значительно превышают оценки этого показателя сезонного гриппа, что оправдывает принятие специальных мер общественного здравоохранения", - подчеркнули ученые.

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Другая группа ученых пришла к новой оценке инкубационного периода COVID-19. Если ранее было принято считать, что у наибольшего количества заболевших симптомы появляются на 4-5 сутки после инфицирования, то, по данным пекинских медиков, уточненный показатель – в среднем 7,76 дней. Резюме исследования доступно на сайте Американской ассоциации содействия развитию науки.

Они проанализировали 1084 подтвержденных случаев первоначальной вспышки в Ухане (КНР). При этом у 10% пациентов была инкубация 14,28 дня. Авторы подчеркнули, что немногочисленные существующие оценки, что этот период – 4-5 дней, "основаны на небольших выборках, ограниченных данных и самоотчетах, которые могли быть искажены памятью или суждением пациента или интервьюера".

Исследователи подчеркнули: их подход основан на нескольких предположениях и может быть неэффективным на более поздних стадиях пандемии из-за мутаций вируса.

В начале мая в США вывели предварительную оценку уровня смертности от SARS-CoV-2 — 1,3%. По другим оценкам, этот показатель находится в пределах 0,66—1,4%.

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Евгений Пилипенко

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