"Коронавирус мутирует". Во Львовской области выявляют бессимптомную пневмонию

Коронавирус мутирует и организм не всегда сигнализирует об опасности и не борется с вирусом, пояснила эпидемиолог Наталия Тимко

Во Львовской области врачи выявляют случаи двусторонней пневмонии, которая вызвана коронавирусом, но при этом протекает без симптомов, "характерных" для этого заболевания. Об этом на брифинге сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко.

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По ее словам, появились случаи, которых раньше не было.

"Когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, специфическое для коронавирусной болезни. Оказывается, вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую ​​патологию", - рассказала Тимко.

Она добавила, что таких больных становится "все больше" - их обнаруживают ежедневно. Тимко также подчеркнула, что вирус мутирует и организм не всегда сигнализирует о проблемах. "Поэтому профилактика сейчас выходит на первый план", - констатировала эпидемиолог.

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве (182), Львовской (166) и Харьковской (139) областях.

Наталия Софиенко

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