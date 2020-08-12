COVID-19. Киев вновь в лидерах по заболеваемости – динамика эпидемии по регионам

По всей Украине зарегистрировали 1433 заболевших коронавирусом за сутки. Больше всего новых больных COVID-19 выявили в Киеве

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (182), Львовской (166), Харьковской (139) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны и обороны.

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За сутки COVID-19 диагностировали у 1433 пациентов, скончались 19 человек, признаны выздоровевшими 752. Всего с начала эпидемии в Украине выявили 84 548 заболевших, 1970 умерших и 45 686 выздоровевших.

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Динамика эпидемии коронавируса по регионам:

Львовская область – 11 308 заболевших (166 за сутки);

Киев - 9896 (182);

Ровенская - 7114 (96);

Черновицкая - 6980 (113);

Ивано-Франковская - 6039 (128);

Закарпатская - 5946 (71);

Харьковская - 5169 (139);

Одесская - 4458 (94);

Волынская - 4423 (48);

Киевская - 4307 (68);

Тернопольская - 3413 (38);

Винницкая - 3043 (41);

Житомирская - 2215 (37);

Днепропетровская - 1602 (31);

Хмельницкая - 1413 (37);

Черниговская - 1080 (42);

Черкасская – 1049 (10);

Донецкая - 1011 (29);

Запорожская - 971 (12);

Николаевская - 744 (15);

Кировоградская - 728 (3);

Сумская - 716 (14);

Полтавская - 514 (11);

Херсонская - 276 (5);

Луганская - 160 (3).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.

В МВД пригозили ответственностью мэрам, которые не ужесточают карантин.

7 августа Луцк и Тернополь исключили из красной зоны.

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Марк Сировой

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