COVID-19. Киев вновь в лидерах по заболеваемости – динамика эпидемии по регионам
По всей Украине зарегистрировали 1433 заболевших коронавирусом за сутки. Больше всего новых больных COVID-19 выявили в Киеве
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (182), Львовской (166), Харьковской (139) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны и обороны.
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За сутки COVID-19 диагностировали у 1433 пациентов, скончались 19 человек, признаны выздоровевшими 752. Всего с начала эпидемии в Украине выявили 84 548 заболевших, 1970 умерших и 45 686 выздоровевших.
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Динамика эпидемии коронавируса по регионам:
Львовская область – 11 308 заболевших (166 за сутки);
Киев - 9896 (182);
Ровенская - 7114 (96);
Черновицкая - 6980 (113);
Ивано-Франковская - 6039 (128);
Закарпатская - 5946 (71);
Харьковская - 5169 (139);
Одесская - 4458 (94);
Волынская - 4423 (48);
Киевская - 4307 (68);
Тернопольская - 3413 (38);
Винницкая - 3043 (41);
Житомирская - 2215 (37);
Днепропетровская - 1602 (31);
Хмельницкая - 1413 (37);
Черниговская - 1080 (42);
Черкасская – 1049 (10);
Донецкая - 1011 (29);
Запорожская - 971 (12);
Николаевская - 744 (15);
Кировоградская - 728 (3);
Сумская - 716 (14);
Полтавская - 514 (11);
Херсонская - 276 (5);
Луганская - 160 (3).
В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
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- 1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.
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