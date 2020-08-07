Коронавирус. Луцк и Тернополь исключили из красной зоны - Степанов

Вошел ли в красную зону Харьков, глава Минздрава не сообщил

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС исключила Луцк и Тернополь из красной зоны по опасности заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сказал глава Минздрава Максим Степанов.

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На заседании комиссии было принято решение Луцк перевести из красной зоны в оранжевую, а Тернополь - в желтую. Изменения вступают в действие с завтрашнего дня.

Также Степанов сообщил, что комиссия в связи с ухудшением ситуации рекомендует расширить перечень критериев, которые используются для определения уровня опасности. В частности, в основные критерии предлагается включить показатель количества активных больных за последние семь дней. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Кабмина, которое состоится в пятницу.

Кроме того комиссия предлагает увеличить количество тестирований. Сегодня это 24 на 100 000 населения. Предлагается 32 на 100 000 населения.

Сегодня утром из-за технического сбоя на сайте Центра общественного здоровья МОЗ СМИ распространили информацию о том, что в красную зону якобы вошли Харьков и Костопольский район Ровенской области.

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже заявил, что отказывается останавливать работу общественного транспорта в городе.

На брифинге Степанов ничего не сказал о том, вошел ли Харьков в красную зону. На интерактивной карте ЦОЗ, по состоянию на 19:15, отображаются старые данные.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.

в Луцке и Тернополе отказались также поступили В МВД грозят ответственностью мэрам, которые не ужесточают карантин.

Вадим Ребрина

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