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Коронавирус. Луцк и Тернополь исключили из красной зоны - Степанов

07.08.2020, 19:20
Коронавирус. Луцк и Тернополь исключили из красной зоны - Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовской ОГА/Facebook)

Вошел ли в красную зону Харьков, глава Минздрава не сообщил

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС исключила Луцк и Тернополь из красной зоны по опасности заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сказал глава Минздрава Максим Степанов.

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На заседании комиссии было принято решение Луцк перевести из красной зоны в оранжевую, а Тернополь - в желтую. Изменения вступают в действие с завтрашнего дня.

Также Степанов сообщил, что комиссия в связи с ухудшением ситуации рекомендует расширить перечень критериев, которые используются для определения уровня опасности. В частности, в основные критерии предлагается включить показатель количества активных больных за последние семь дней. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Кабмина, которое состоится в пятницу.

Кроме того комиссия предлагает увеличить количество тестирований. Сегодня это 24 на 100 000 населения. Предлагается 32 на 100 000 населения.

Сегодня утром из-за технического сбоя на сайте Центра общественного здоровья МОЗ СМИ распространили информацию о том, что в красную зону якобы вошли Харьков и Костопольский район Ровенской области.

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже заявил, что отказывается останавливать работу общественного транспорта в городе.

На брифинге Степанов ничего не сказал о том, вошел ли Харьков в красную зону. На интерактивной карте ЦОЗ, по состоянию на 19:15, отображаются старые данные.

Вадим Ребрина
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