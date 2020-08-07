Харьков не будет останавливать метро из-за попадания в красную зону карантина
07.08.2020, 15:08
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)
Мэр Харькова Кернес заявил, что работа метро и наземного транспорта - это обеспечение комфортной жизни в городе, останавливать ее не будут
В Харькове не будут останавливать работу метро и наземного общественного транспорта из-за внесения города в красную карантинную зону. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
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"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - заявил Кернес.
По распоряжению Кабмина, работа общественного транспорта в красной карантинной зоне должна быть остановлена.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
- 1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.
- В МВД грозят ответственностью мэрам, которые не ужесточают карантин.
- Сегодня границы карантинных зон на сайте ЦОЗ были обновлены, в красной зоне оказался Харьков. Позже в Минздраве пояснили, что официального решения о пересмотре зон еще нет.
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