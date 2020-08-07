Харьков не будет останавливать метро из-за попадания в красную зону карантина

Мэр Харькова Кернес заявил, что работа метро и наземного транспорта - это обеспечение комфортной жизни в городе, останавливать ее не будут

В Харькове не будут останавливать работу метро и наземного общественного транспорта из-за внесения города в красную карантинную зону. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - заявил Кернес.

По распоряжению Кабмина, работа общественного транспорта в красной карантинной зоне должна быть остановлена.

Денис Юдин

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