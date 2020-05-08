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Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 13 раз: исследование по США

Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 13 раз: исследование по США - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
08.05.2020, 10:15

Показатель высчитан для территории США по данным до 20 апреля, исключая город Нью-Йорк

По новой предварительной оценке, уровень смертности от коронавируса SARS-CoV-2 в США составляет 1,3%. Такой показатель приводится в статье Анирбана Басу, профессора фармацевтического факультета Вашингтонского университета в Сиэтле, которая одобрена к печати в медицинском журнале Health Affairs.

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Таким образом, эта инфекция более чем в 10 раз смертоноснее сезонного гриппа на территории США, у которого уровень смертности составляет около 0,1%.

Ученый использовал общедоступные данные, исключая статистику из Нью-Йорка, где произошла наибольшая вспышка в стране. По словам Басу, число случаев и смертей в этом городе "менялось слишком быстро, чтобы включать их в исследование". Для анализа взято 40 835 подтвержденных случаев и 1620 подтвержденных случаев смерти до 20 апреля.

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От округа к округу показатель колебался от 0,5% до 3,6%: самый низкий - в Путнэме, штат Нью-Йорк, - 0,5%, самый высокий - в Кинге, штат Вашингтон, - 3,6%.

СПРАВКА. Летальность (CFR, сase fatality ratio) - пропорция "умершие/все заболевшие (как выздоровевшие, так и скончавшиеся)" за время эпидемии; показатель для оценки вероятности умереть, если заразился.

Смертность (IFR, infection fatality rate) - число смертей за определенное время во всей популяции (в стране, на континенте, в мире). Пока эпидемия не закончена, нельзя точно определить этот показатель.

Профессор подчеркивает - это лишь предварительные цифры.

"Поскольку до сих пор неясно, сколько людей на самом деле было заражено, показатель, возможно, не так высок. Наша модель не учитывает количество бессимптомных случаев. Цифры станут более понятными, когда будут проведены дополнительные испытания", - пояснил Басу.

По другим оценкам, смертность от COVID-19 - от 0,66% до 1,4%.

Health Affairs - основанный в 1981 году рецензируемый медицинский журнал. The Washington Post назвал его "библией политики здравоохранения".

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Евгений Пилипенко
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