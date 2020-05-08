Секс и COVID-19. Коронавирус обнаружили в сперме - исследование

Иллюстративное фото: Farooq Khan/EPA

Ученые обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 в сперме некоторых выздоровевших пациентов и тех, кто активно болеет. Об этом говорится в исследовании китайских специалистов, которое опубликовано в крупнейшем медицинском журнале JAMA Network.

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Исследование проводилось с 20 января по 16 февраля в китайской клинике Шанцю. Это был разгар эпидемии в Китае.

Биоматериал взяли у 38 человек, 23 (60,5%) из которых считались клинически здоровыми, и 15 (39,5%) были на активной стадии болезни. Коронавирус обнаружили у шести (15,7%) человек: двое (5,2%) из них были выздоровевшие, четверо (10,5%) – еще больны.

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Данные о людях, в чьей сперме обнаружили коронавирус (нажмите на таблицу, чтобы увеличить)

Ученые еще не знают, может ли вирус размножаться в мужской репродуктивной системе, однако предполагают, что он сохраняется в ней даже у некоторых выздоровевших пациентов из-за имунной привилегии яичек.

СПРАВКА. Имунная привилегия – способность органа сдерживать реакцию на антигены. Это не приводит к воспалительному имунному ответу ради сохранения функций органа.

Исследователи говорят, что традиционные вирусы, которые не передаются половым путем, также могут присутствовать в половом секрете. Однако выживание SARS-CoV-2 в сперме выздоровевшего пациента сохраняет вероятность заражения других людей, хотя свидетельств передачи инфекции половым путем еще нет.

Воздержание или использование презервативов могут рассматриваться как профилактические средства для этих пациентов.

Ученые считают, что исследование, которое бы установило, можно ли COVID-19 заразиться половым путем, является критически важным для борьбы с распространением пандемии.

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