Коронавирус и туризм. Украинцам разрешили въезд еще в четыре страны

Украинцам, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране, разрешили въезд в Армению. Но они должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию

В условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 украинцы могут въехать в 42 государства. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, за неделю въезд разрешили в Армению (при условии 14-дневной самоизоляции), Чад, Того, Буркино-Фасо.

Он призвал путешественников проверять перед поездкой информацию о правилах въезда в ту или иную страну на интерактивной карте МИД.

10 августа Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон.

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Марк Сировой

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