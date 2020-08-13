Коронавирус. Харьковская область стала лидером по заболевшим за сутки - динамика

В Украине выявили 86 140 больных COVID-19 за время эпидемии коронавируса. В Харьковской области зафиксирован рекорд суточной заболеваемости

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской (209 случаев), Львовской (166) Ивано-Франковской (138) и Черновицкой (130) областях, а также в Киеве (133). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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Львовская область лидирует в списке регионов Украины с наибольшим числом выявленных зараженных за время эпидемии. В антирейтинг также входят Киев, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская и Харьковская области.

Меньше всего диагнозов COVID-19 поставили в Луганской и Херсонской областях.

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Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

Львовская область – 11 474 заболевших (166 за сутки);

Киев - 10 002 (133);

Ровенская - 7206 (92);

Черновицкая - 7110 (130);

Ивано-Франковская - 6177 (138);

Закарпатская - 6009 (63);

Харьковская - 5378 (209);

Одесская - 4572 (114);

Волынская - 4471 (48);

Киевская - 4377 (70);

Тернопольская - 3489 (76);

Винницкая - 3086 (43);

Житомирская - 2266 (51);

Днепропетровская - 1630 (28);

Хмельницкая - 1468 (55);

Черниговская - 1107(27);

Черкасская – 1067 (18);

Донецкая - 1027 (16);

Запорожская - 1010 (39);

Николаевская - 755 (11);

Кировоградская - 754 (38);

Сумская - 754 (38);

Полтавская - 516 (2);

Херсонская - 286 (10);

Луганская - 170 (10).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

Всего за сутки в Украине выявили 1592 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 86 140 человек, из них 1992 умерли, 46 216 выздоровели.

Вчера в Украине изменили правила адаптивного карантина - пять новых пунктов.

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Марк Сировой

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