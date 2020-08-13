Коронавирус. Харьковская область стала лидером по заболевшим за сутки - динамика
В Украине выявили 86 140 больных COVID-19 за время эпидемии коронавируса. В Харьковской области зафиксирован рекорд суточной заболеваемости
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской (209 случаев), Львовской (166) Ивано-Франковской (138) и Черновицкой (130) областях, а также в Киеве (133). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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Львовская область лидирует в списке регионов Украины с наибольшим числом выявленных зараженных за время эпидемии. В антирейтинг также входят Киев, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская и Харьковская области.
Меньше всего диагнозов COVID-19 поставили в Луганской и Херсонской областях.
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Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:
Львовская область – 11 474 заболевших (166 за сутки);
Киев - 10 002 (133);
Ровенская - 7206 (92);
Черновицкая - 7110 (130);
Ивано-Франковская - 6177 (138);
Закарпатская - 6009 (63);
Харьковская - 5378 (209);
Одесская - 4572 (114);
Волынская - 4471 (48);
Киевская - 4377 (70);
Тернопольская - 3489 (76);
Винницкая - 3086 (43);
Житомирская - 2266 (51);
Днепропетровская - 1630 (28);
Хмельницкая - 1468 (55);
Черниговская - 1107(27);
Черкасская – 1067 (18);
Донецкая - 1027 (16);
Запорожская - 1010 (39);
Николаевская - 755 (11);
Кировоградская - 754 (38);
Сумская - 754 (38);
Полтавская - 516 (2);
Херсонская - 286 (10);
Луганская - 170 (10).
В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
Всего за сутки в Украине выявили 1592 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 86 140 человек, из них 1992 умерли, 46 216 выздоровели.
- Вчера в Украине изменили правила адаптивного карантина - пять новых пунктов.
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