Антикоронавирусную вакцину Novavax испытают в Британии: заказано 60 млн доз

Первые две фазы проводились/проводятся в Австралии

Novavax заявила, что в первом квартале 2021 года Британия закупит у нее 60 млн доз разрабатываемой вакцины от коронавируса для проверки ее на заключительной и основной фазе клинических испытаний. Об этом пишет пресс-служба американской компании.

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Novavax и британское правительство решили сотрудничать в проведении испытания по оценке эффективности препарата, которое будет включать около 9000 взрослых здоровых добровольцев от 18 до 85 лет. Фаза III стартует в сентябре.

Антигенный компонент для вакцины NVX-CoV2373, которую поставят в Британию, произведет Fujifilm Diosynth Biotechnologies, точнее, филиал компании в Бирмингеме. Она же впоследствии, если препарат одобрят, будет производить около 180 млн доз в год.

СПРАВКА. NVX-CoV2373 - вакцина, состоящая из стабильного префузионного (имеющего пространственную конфигурацию до соединения с рецептором на мембране клетки человека) S-белка коронавируса с сапониновым адъювантом Matrix M™.

Кроме того, Novavax готовится создать 100 млн доз для США к январю 2021 года. Американские власти ранее выделили компании $1,6 млрд на испытания и производство этой вакцины. Еще $384 млн она получила от Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

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На фазах I и II испытаний NVX-CoV2373 (читайте отчет) стимулировала после двух доз выработку у добровольцев гораздо более высоких уровней антител, чем те, которые наблюдаются у выздоровевших пациентов с COVID-19. Вакцина, как сообщается, "хорошо переносима".

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Евгений Пилипенко

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