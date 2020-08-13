Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" проверят на бразильцах

Разработчики российского препарат говорят, что фаза III клинических испытаний началась вчера

Российский препарат Gam-COVID-Vac (в продажу поступит как "Спутник V") против нового коронавируса, который еще не прошел фазу III клинических испытаний, но был на днях зарегистрирован на родине как вакцина, помимо граждан РФ могут испытать и на бразильцах. Об этом пишет пресс-служба штата Парана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Власти этого южного бразильского штата подписали меморандум о взаимопонимании с РФ об испытаниях и производстве вакцины. По словам губернатора, Технологический институт Параны будет отвечать за координацию исследований в штате. Он заявил, что РФ поделится с Бразилией результатами испытаний на фазах I и II. "Спутник V" якобы уже прошел их: участниками были всего 76 военных РФ.

Читайте также: Кабмин внес изменения в адаптивный карантин: пять пунктов

Перед началом производства препарата в этой стране вакцина должна будет получить одобрение бразильского регулятора и успешно пройти фазу III, уточнили власти Параны. Предполагается, что в Бразилии ее производство начнется не ранее второй половины 2021-го.

Там уже испытывают две вакцины - от Оксфорда/AstraZeneca и Sinovac.

Читайте также: В ВОЗ прокомментировали разработку российской вакцины от COVID-19

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.