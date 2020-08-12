В ВОЗ прокомментировали разработку российской вакцины от COVID-19

Говорить о использовании российской вакцины от COVID-19 пока еще рано, отметили в организации

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. Об этом заявила на брифинге директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже, пишет РБК-Украина.

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Хадже заявила, что пока вакцина не прошла все эксперименты.

"Мы в прямом контакте с властями России и знаем, что РФ в целом имеет научные и технические возможности для создания вакцин… ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру", - сказала Хадже.

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В организации отметили, что исследование вакцины должно быть проведено на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.

11 августа сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса.

Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве , эффективности и безопасности российской вакцины.

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Наталия Софиенко

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