$100 млрд. Столько нужно для глобальной вакцинации против коронавируса - ВОЗ

Страны G20 уже вложили на борьбу с последствиями пандемии около 10 триллионов долларов США, подчеркнул доктор Тедрос Гебреисус

Только на вакцины против нового коронавируса потребуется более $100 млрд. Такую сумму назвал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве.

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По его словам, такие средства нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от SARS-CoV-2.

"И это только часть необходимых глобальных инвестиций... Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии", - сказал глава ВОЗ.

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В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания ведем хронику пандемии. COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы

началась вспышка заболевания 20% объема вакцины от COVID-19 получим бесплатно или по доступной цене, заявили ранее в Минздраве.

По словам главного санврача Украины Ляшко, потенциальная вакцина от COVID-19 будет стоить стране в районе 1000 грн за дозу.

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Евгений Пилипенко

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