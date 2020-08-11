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$100 млрд. Столько нужно для глобальной вакцинации против коронавируса - ВОЗ

11.08.2020, 11:33
$100 млрд. Столько нужно для глобальной вакцинации против коронавируса - ВОЗ - Фото
Тедрос Гебреисус (Фото: EPA)

Страны G20 уже вложили на борьбу с последствиями пандемии около 10 триллионов долларов США, подчеркнул доктор Тедрос Гебреисус

Только на вакцины против нового коронавируса потребуется более $100 млрд. Такую сумму назвал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве.

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По его словам, такие средства нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от SARS-CoV-2.

"И это только часть необходимых глобальных инвестиций... Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии", - сказал глава ВОЗ.

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Евгений Пилипенко
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