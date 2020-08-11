Немецкие ученые проверили ополаскиватели для рта против коронавируса: результат

У больных COVID-19 в полости рта и в горле - высокая вирусная нагрузка, но эти частицы SARS-CoV-2 можно "убить" с помощью жидкостей для полоскания рта

Коммерчески доступные ополаскиватели для рта могут снизить риск передачи коронавируса при близких контактах зараженного/больного с другими людьми. Это показали в экспериментах на клеточных культурах немецкие вирусологи, результат выложили в журнале Journal of Infectious Diseases.

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Они протестировали восемь ополаскивателей с различными ингредиентами из аптек ФРГ: смешивали каждый из них с вирусными частицами и жидкостью, "заменяющей слюну", встряхивали 30 секунд для симуляции полоскания рта/горла. После этого использовали лабораторные клетки Vero E6, особенно восприимчивые к SARS-CoV-2, чтобы определить концентрации вируса в смесях.

Все препараты снижали исходные уровни вируса. Три полоскания рта/горла уменьшали их до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить после процедуры.

Таким образом, пишут авторы, можно снизить риск передачи коронавируса "в краткосрочной перспективе", что может быть полезно, например, во время визита к стоматологу или во время оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

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Группа сейчас проводит клинические испытания, чтобы выяснить, есть ли подобный эффект на людях и как долго он длится. Подобные исследования уже ведутся в Сан-Франциско.

Авторы подчеркивают: полосканием рта нельзя вылечиться от этой инфекции или защитить себя от заражения, ведь жидкости не могут подавить выработку вирусов в клетках. Более того, SARS-CoV-2 инфицирует в первую очередь носоглотку и легкие: последние не "прополощешь".

Евгений Пилипенко

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