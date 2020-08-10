Молекулы из отвара жимолости подавляют "размножение" коронавируса: исследование
Китайские ученые попробовали подавить репликацию SARS-CoV-2 с помощью микроРНК-молекул из отвара растения. Утверждают, что все получилось
Китайские микробиологи пишут об открытии "практичной и надежной" терапевтической стратегии лечения нового коронавирусного заболевания: на помощь пришли молекулы микроРНК из отвара жимолости. Статья опубликована в журнале Cell Discovery.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ученые утверждают, что молекула MIR2911, которая уже некоторое время известна как противовирусное, в том числе для гриппа A, работает также и против механизмов "размножения" нового коронавируса. В геноме SARS-CoV-2 нашлось до 28 точек связывания с MIR2911.
Концентрация MIR2911 в отваре составляла около 52,5 пикомоль (30 г высушенной жимолости на 200 мл воды). Это соединение в концентрации 13,2 пм подавляло репликацию вируса на 93%. Уровень этого соединения в сыворотке у здоровых добровольцев через два часа после употребления 200 мл отвара составил около 0,67 пм.
При проверке больные коронавирусом пациенты, которые уже получали стандартную противовирусную терапию, были разделены на две группы: одни дополнительно получали MIR2911 в отваре (10,5 пм в день), другая - обычную смесь традиционной китайской медицины.
Получавшие MIR2911 "значительно быстрее" получали отрицательные ПЦР-тесты: в среднем 4 дня против 12 дней у обычных пациентов. Такая "сверхвысокая противовирусная активность", пишут китайские медики, значительно лучше, чем показатели ремдесивира и хлорохина, которые, к тому же, применяются в куда больших концентрациях.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о пандемии.
- Ученые: Переболели простудой – у вас может быть клеточный иммунитет к COVID-19.
Смотрите видео: Ученые сделали открытие о сперматозоидах человека, развеяв 350-летнюю иллюзию
Комментарии