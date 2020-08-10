Молекулы из отвара жимолости подавляют "размножение" коронавируса: исследование

Китайские ученые попробовали подавить репликацию SARS-CoV-2 с помощью микроРНК-молекул из отвара растения. Утверждают, что все получилось

Китайские микробиологи пишут об открытии "практичной и надежной" терапевтической стратегии лечения нового коронавирусного заболевания: на помощь пришли молекулы микроРНК из отвара жимолости. Статья опубликована в журнале Cell Discovery.

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Ученые утверждают, что молекула MIR2911, которая уже некоторое время известна как противовирусное, в том числе для гриппа A, работает также и против механизмов "размножения" нового коронавируса. В геноме SARS-CoV-2 нашлось до 28 точек связывания с MIR2911.

СПРАВКА. МикроРНК - малые некодирующие молекулы рибонуклеиновой кислоты (одна из трех основных макромолекул жизни - вместе с ДНК и белками) у растений, животных и некоторых вирусов. Встраиваясь в нормальный процесс репликации нуклеиновой кислоты, они нарушают его и . МикроРНК - малые некодирующие молекулы рибонуклеиновой кислоты (одна из трех основных макромолекул жизни - вместе с ДНК и белками) у растений, животных и некоторых вирусов. Встраиваясь в нормальный процесс репликации нуклеиновой кислоты, они нарушают его и могут "выключать" работу определенных генов . Эти молекулы можно упаковать в пузырьки-экзосомы, выпустить в кровоток, который доставит их в целевые клетки.

Концентрация MIR2911 в отваре составляла около 52,5 пикомоль (30 г высушенной жимолости на 200 мл воды). Это соединение в концентрации 13,2 пм подавляло репликацию вируса на 93%. Уровень этого соединения в сыворотке у здоровых добровольцев через два часа после употребления 200 мл отвара составил около 0,67 пм.

При проверке больные коронавирусом пациенты, которые уже получали стандартную противовирусную терапию, были разделены на две группы: одни дополнительно получали MIR2911 в отваре (10,5 пм в день), другая - обычную смесь традиционной китайской медицины.

Получавшие MIR2911 "значительно быстрее" получали отрицательные ПЦР-тесты: в среднем 4 дня против 12 дней у обычных пациентов. Такая "сверхвысокая противовирусная активность", пишут китайские медики, значительно лучше, чем показатели ремдесивира и хлорохина, которые, к тому же, применяются в куда больших концентрациях.

ВНИМАНИЕ! Без строжайшего наблюдения врачей не следует использовать на практике любые методы лечения, которые вы увидели в сети. Нельзя идти собирать жимолость, отваривать ее и принимать внутрь. Ягоды некоторых видов этого растения (в том числе самой распространенной жимолости обыкновенной) крайне ядовиты, и такое самолечение чревато ухудшением здоровья и даже смертью.

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Евгений Пилипенко

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