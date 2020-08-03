Ученые сделали открытие о сперматозоидах человека, развеяв 350-летнюю иллюзию

Совместная группа ученых из Университета Бристоля и Национального автономного университета Мексики утверждает, что три с половиной века после открытия сперматозоидов наука неправильно оценивала их способ передвижения. Исследование опубликовано в журнале Sciene Advances.

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В 1677 году основоположник научной микроскопии, нидерландский натуралист Антони ван Левенгук зарисовал человеческие сперматозоиды и написал в научном труде, что они "плавают, как змеи в воде". Этот вывод впоследствии никто особо не оспаривал: считалось, что сперматозоиды виляют жгутиком из стороны в сторону и поэтому могут плыть.

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Авторы исследования утверждают, что это оптическая иллюзия, основываясь на результатах 3D-микроскопии с камерой, которая снимает 55 000 кадров в секунду. Они пишут, что жгутик сперматозоида вращается в одну сторону - как штопор, и может выдерживать общее направление движения за счет того, что вращаетcя не только хвостом, но и голова. При этом происходит изменение направления оси вращения. То есть, используется прецессия.

СПРАВКА. Сперматозоид человека движется со скоростью до 30 см в час при помощи жгутика и обычно вращается вокруг своей оси. В движение жгутик приводят тысячи асимметричных молекулярных компонентов. Они становятся активными после эякуляции, и способны обходить препятствия, фактически осуществляя активный поиск яйцеклетки.

"Человеческий сперматозоид использует асимметричный и анизотропный контроль плавания: асимметричная бегущая волна создает односторонний удар, а пульсирующая стоячая волна вращает сперматозоид для равномерного перемещения. Таким образом, симметрия достигается с помощью асимметрии, создавая оптическую иллюзию двусторонней симметрии в 2D-микроскопии", - объяснили ученые.

Еще в 2016-м китайские ученые сумели превратить стволовые эмбриональные клетки мыши в клетки с функционалом сперматозоидов.



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