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В Гонконге панды не спаривались 10 лет. Начали после закрытия парка на карантин

В Гонконге панды не спаривались 10 лет. Начали после закрытия парка на карантин - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.04.2020, 10:27

Возможно, сообщает CNN, большим пандам в зоопарке Гонконга "просто не хватало немного личного пространства", а на карантине оно у них появилось

Большие панды Ин-Ин и Ле-Ле - давние жители гонконгского парка развлечений Ocean Park. Вот уже 10 лет смотрители пытались организовать их спаривание, но животные отказывались размножаться. После закрытия парка на карантин это, наконец, произошло: панды "начали предпринимать попытки к естественному размножению", пишет CNN.

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После закрытия Ocean Park персонал заметил изменения в поведении панд: Ле-Ле стала больше времени проводить, играя в воде, а Ин-Ин - бродить вокруг и вынюхивать.

Исполнительный директор парка Майкл Босс отметил, что они заинтересованы в естественном спаривании панд, так как в этом случае "вероятность беременности намного выше, чем при искусственном оплодотворении".

Смотрители говорят, что пока еще рано говорить, беременна ли Ле-Ле, но надеются на пополнение пандового семейства уже в этом году. Период беременности у панд составляет от 72 до 324 дней.

Большие панды внесены в Красную книгу как вид под угрозой исчезновения. По данным Ocean Park, в мире в естественной среде обитания сейчас осталось около 1800 таких животных.

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Дарья Мостовая
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