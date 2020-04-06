Карантин. Мужчины стали больше времени тратить на сон, алкоголь и секс - опрос

Удаленная работа (Иллюстративное фото - unsplash.com)

Из-за карантина в Украине женщины стали несколько чаще следить за новостями и готовить еду, а мужчины заниматься спортом и больше времени тратить на сон, алкоголь и секс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг.

Также за период карантина среди опрошенных значительно возросла частота просмотра новостей.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить:

Социологи отмечают, что те, кто стали больше употреблять алкоголь, чаще испытывают страх, неприязнь, гнев, удивление и печаль, а следовательно, "алкоголь не помогает улучшить эмоциональное состояние, а наоборот, погружает человека в деструктивные переживания".

Респонденты, которые стали чаще заниматься сексом и совершать онлайн-покупки, больше других испытывают радость и удивление. Также они значительно меньше других испытывают грусть. Среди тех, кто стал реже заниматься спортом, своим хобби или просто слушать музыку, чаще замечается печаль, гнев и страх.

Те, кто стал больше смотреть новости, чаще других отмечали, что чувствуют страх и удивление. Социологи отмечают, что можно менять эмоциональный фон с помощью простых вещей, например, "меньше смотреть новостей, чтобы меньше беспокоиться и испытывать страх".

Компьютеризированный опрос по телефону в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью POLLARIS проведен группой Рейтинг 1–2 апреля 2020 года среди 1300 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%.

24 марта результаты опроса КМИС показали, что почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими.