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"Самоизоляция": поляк закрылся в супермаркете - пил виски и смотрел порнофильмы

"Самоизоляция": поляк закрылся в супермаркете - пил виски и смотрел порнофильмы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
06.04.2020, 16:25

Мужчина решил остаться во французском супермаркете на ночь и провести время с пользой для себя

Во французском городе По бездомный гражданин Польши остался в супермаркете на ночь после его закрытия. Вначале мужчина выпил бутылку виски, а потом перешел к шампанскому. Параллельно поляк смотрел на служебном компьютере порнофильмы. Об этом пишет Le Parisien.

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Утром нарушителя задержала полиция - его доставили в больницу. В больнице мужчина испортил кардиооборудование стоимостью 15 000 евро, разлив на него антисептический гель. После порчи дорогостоящего устройства поляка арестовали, решение о его дальнейшей судьбе пока принимается.

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Дарья Мостовая
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алкоголь супермаркет нарушение виски самоизоляция
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