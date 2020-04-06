Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мужчина заблудился в горах: пошел из Франции в Испанию за дешевыми сигаретами

Мужчина заблудился в горах: пошел из Франции в Испанию за дешевыми сигаретами - Фото
Фото: ЕРА
06.04.2020, 09:50

Мужчину, который пошел из Франции в Испанию, оштрафовали на 135 евро за нарушение карантина

Мужчина из Франции решил отправиться в Испанию, "чтобы купить дешевые сигареты", однако заблудился в Пиренеях. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его спасли из гор вертолетом. Спасатели сообщили, что мужчину нашли "истощенным, дрожащим и холодным". Также его оштрафовали на 135 евро за нарушение карантина. "Мы напоминаем вам еще раз. Оставайтесь дома", - заявили в региональной полиции.

Спасатели уточнили, что этот мужчина первоначально отправился в Испанию на машине, но его не пропустили, а потому он решил попытаться совершить путешествие пешком по пешеходной тропе через горы. Он упал в ручей, а затем и вовсе заблудился.

  • 30 марта сообщалось, что в Польше мужчина прожил в своей машине три дня, поскольку боялся заразить семью коронавирусом.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
франция испания сигареты карантин пиренеи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 