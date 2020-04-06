Мужчина заблудился в горах: пошел из Франции в Испанию за дешевыми сигаретами

Фото: ЕРА

Мужчина из Франции решил отправиться в Испанию, "чтобы купить дешевые сигареты", однако заблудился в Пиренеях. Об этом сообщает BBC.

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Его спасли из гор вертолетом. Спасатели сообщили, что мужчину нашли "истощенным, дрожащим и холодным". Также его оштрафовали на 135 евро за нарушение карантина. "Мы напоминаем вам еще раз. Оставайтесь дома", - заявили в региональной полиции.

Спасатели уточнили, что этот мужчина первоначально отправился в Испанию на машине, но его не пропустили, а потому он решил попытаться совершить путешествие пешком по пешеходной тропе через горы. Он упал в ручей, а затем и вовсе заблудился.

30 марта сообщалось , что в Польше мужчина прожил в своей машине три дня, поскольку боялся заразить семью коронавирусом.

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