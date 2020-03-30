Коронавирус. В Польше мужчина прожил три дня в авто: боялся заразить семью

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В Польше мужчина три дня жил в машине, ожидая результаты теста на коронавирус, поскольку не хотел заразить семью. Об этом сообщает Onet.

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Мужчина вернулся в Польшу из-за границы и еще в дороге почувствовал себя плохо, а поэтому он направился прямо в больницу, где его сразу же осмотрели врачи. У него диагностировали бронхит, взяли пробы для тестирования на коронавирус, выписали рецепт и отправили домой.

Он не захотел идти домой, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи. Его также не могли госпитализировать из-за недостаточных симптомов. В санитарно-эпидемиологической службе Польши заявили, что мужчине следовало "выспаться, согреться, выпить чай с лимоном и не покидать кровать, пока он не выздоровеет и не получит результат теста на COVID-19". Но он утверждал, что боится заразить семью, а потому самоизолировался в машине.

Его тест на коронавирус оказался отрицательным и мужчина вернулся домой.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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