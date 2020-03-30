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Коронавирус. В Польше мужчина прожил три дня в авто: боялся заразить семью

Коронавирус. В Польше мужчина прожил три дня в авто: боялся заразить семью - Фото
Фото: depositphotos.com
30.03.2020, 11:05

Поляк трое суток прожил в машине, ожидая результаты теста на коронавирус

В Польше мужчина три дня жил в машине, ожидая результаты теста на коронавирус, поскольку не хотел заразить семью. Об этом сообщает Onet.

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Мужчина вернулся в Польшу из-за границы и еще в дороге почувствовал себя плохо, а поэтому он направился прямо в больницу, где его сразу же осмотрели врачи. У него диагностировали бронхит, взяли пробы для тестирования на коронавирус, выписали рецепт и отправили домой. 

Он не захотел идти домой, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи. Его также не могли госпитализировать из-за недостаточных симптомов. В санитарно-эпидемиологической службе Польши заявили, что мужчине следовало "выспаться, согреться, выпить чай с лимоном и не покидать кровать, пока он не выздоровеет и не получит результат теста на COVID-19". Но он утверждал, что боится заразить семью, а потому самоизолировался в машине.

Его тест на коронавирус оказался отрицательным и мужчина вернулся домой. 

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Владислав Сердюк
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