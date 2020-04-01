Король Таиланда "самоизолировался" в гранд-отеле в Альпах: с ним – 20 наложниц

Король Таиланда Рама Х. Фото: ЕРА

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн, известный на родине как Рама Х, "изолировался" в отеле альпийского курортного города Гармиш-Партенкирхен с прислугой и 20 наложницами. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Из-за пандемии коронавируса этот город был закрыт, но тайский правитель смог забронировать четырехзвездочный гранд-отель Sonnenbichl, получив спецразрешение от местных властей.

Таблоид пишет: в окружении 67-летнего короля был гарем из 20 наложниц и многочисленных слуг. Изданию не удалось узнать, живут ли его четыре жены в отеле, но известно, что 119 человек из свиты короля в отель не пустили - у них обнаружили признаки коронавирусной инфекции.

В Таиланде Вачиралонгкорн не появлялся с начала марта 2020-го. Перед тем как осесть в альпийском отеле, он с прислугой путешествовал по Германии и Швейцарии.

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По данным издания, тайцы критикуют разгульный образ жизни монарха: хэштег "зачем нам такой король" за сутки появился в Twitter более 1,2 млн раз. По законам Таиланда, любой, кто оскорбляет или критикует монархию, может быть заключен в тюрьму на срок до 15 лет.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

На данный момент COVID-19 заболели 858 765 человек, погибли 42 151 пациентов, выздоровели 178 119 больных.