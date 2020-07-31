20% объема вакцины от COVID-19 получим бесплатно или по доступной цене – Ляшко

Украинцы получат искусственный иммунитет к новому коронавирусу бесплатно, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко

Примерно пятую часть необходимого Украине объема будущей вакцины от коронавируса стране передадут бесплатно или по доступной цене, когда такой препарат будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в Facebook заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, Украина участвует в программе ВОЗ по глобальному доступу к вакцине - COVAX - и "ищет варианты, как завести больше вакцины".

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, которые покроют 20% населения (траншами) по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - пояснил чиновник.

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Замглавы Минздрава уточнил, что на конец июля 139 вакцин-кандидатов против SARS-CoV-2 - на этапе доклинических испытаний, а 25 уже исследуются клинически, причем шесть из них максимально приблизились к практическому применению - находятся на фазах II / III испытаний.

Он не знает, какой именно будет вакцина, так как препараты различаются по платформе (РНК/ДНК, вирусные белки, деактивированный вирус, вирусные векторы, и так далее), по способу и кратности введения. По его словам, сейчас лидерами считаются вакцины-кандидаты, требующих двукратного введения - с закрепляющей прививкой через три-четыре недели после первой, хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением внутримышечно или подкожно.

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началась вспышка заболевания 29 июля 2020-го в Украине была зафиксирована наивысшая заболеваемость коронавирусом за сутки .

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Евгений Пилипенко

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