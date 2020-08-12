"Это так не работает". Медики США критикуют скрытность и спешку РФ с вакциной

Описание российской вакцины на сайте Минздрава РФ указывает на то, что данных о ее действии мало. Публикаций об испытаниях также нет

Создать вакцину – не то же самое, что доказать ее безопасность и эффективность. Так отреагировал главный инфекционист США Энтони Фаучи на вчерашние новости о том, что Россия первой в мире провела госрегистрацию вакцины против COVID-19, пишет National Geographic.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Директор Нацинститута аллергических и инфекционных заболеваний США выразил надежду, что россияне "на самом деле подтвердили безопасность и эффективность вакцины", но тут же добавил: "Сильно сомневаюсь, что они это сделали".

Фаучи добавил, что в США в разработке – шесть или более вакцин, и если бы властям "хотелось рискнуть причинить вред многим людям или дать им то, что не работает", то при желании эти вакцины-кандидаты можно было бы зарегистрировать и начать применять "хоть со следующей недели".

"Но это так не работает", – подчеркнул чиновник-медик.

Читайте также: От 3 евро. Во сколько обойдется вакцина от COVID-19: цены мировых производителей

Министр здравоохранения США Алекс Азар подчеркнул, что в таком деле "важно не первенство, а безопасность".

Рабочее название у российского препарата было символическим - "Спутник V", с отсылкой к первому искусственному спутнику Земли и первенству СССР в космосе в начале космической эры. В отличие от конкурентов по вакцинной гонке, россияне не публикуют результаты ни промежуточных исследований, ни финальных, как это принято в науке и медицине, ограничиваясь заявлением своих медиков и властей, что "все работает".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.