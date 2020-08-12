Минздрав планирует восстановление производства вакцин - Степанов

После начала пандемии коронавируса COVID-19 вопрос собственного производства вакцин стал снова актуальным, отметил министр

Министерство здравоохранения ведет консультации относительно создания условий для восстановления производства вакцин в Украине. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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"У нас в течение 29 лет уничтожалось все то, что касается производства вакцин. Еще с советских времен мы имели мощные институты, мощную научную базу, имели производство соответствующих вакцин, а потом это все начало уничтожаться", – сказал министр.

Он подчеркнул, что после начала пандемии вопрос собственного производства вакцин стал снова актуальным.

На прошлой неделе Степанов провел встречу с представители фарм-предприятий – в частности Фармак, Лекхим, Биолек. "Также присутствовали ученые из Национальной академии наук, Института микробиологии".

"У нас сейчас есть четкое понимание, которое потом выльется в стратегию, о начале производства вакцин в Украине, на наших мощностях", - подчеркнул глава министерства.

Наталия Софиенко

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