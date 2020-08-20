В Минздраве назвали четыре вызова COVID-19

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин считает, что "инфекционный контроль - самый больной вопрос"

Украина сталкивается с четырьмя вызовами, которые необходимо решить для быстрого преодоления COVID-19, - это расширение тестирования, доверие к власти, инфекционный контроль и гибкие механизмы реагирования. Об этом сегодня заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на пресс конференции.

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"Сейчас можно констатировать четыре основные вызовы, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшее время, - это то, что не совсем и не всегда удается выполнять хорошо. Первый - это расширение тестирования, так как оно является критическим для своевременного установления диагноза или подозрения", - отметил Кузин.

По его словам, скорее всего, можно будет выйти на то, чтобы каждая область проводила по 1000 ПЦР-тестов за сутки.

"Это очень большие показатели по ПЦР-тестирования. Методом ИФА уже выполняют около 1000. Однако мы должны думать о расширении, так как остается около двух месяцев до начала эпидемического сезона, а именно гриппа. И это вызовет рост нагрузки на лаборатории", - уточнил Кузин.

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По его словам, "второй вызов – это доверие к власти".

"Когда власть говорит, что все под контролем, есть определенный элемент недоверия. И это системный вопрос, потому что, действительно, коммуникационные месседжи государства не всегда воспринимаются как месседжи, к которым можно прислушиваться или которым можно доверять", - отметил специалист.

Кузин добавил, что третий вызов – это инфекционный контроль.

"Это то, над чем должны работать врачи именно в больницах. Они должны обеспечивать разделение потоков больных, должны сами использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать определенные противоэпидемических мероприятий при оказании медицинской помощи больным", - объяснил Кузин, уточнив, что "есть и определенные инфраструктурные вещи - это техническое состояние зданий".

Кузин считает, что "инфекционный контроль - самый больной вопрос, потому что его соблюдение требует очень много усилий, а добиться выполнения всех требований удается не всегда и не во всех больницах".

"Последний четвертый (вызов, - ред), это - гибкие механизмы реагирования. Мы привыкли, что вопрос пандемии или инфекционных болезней - это сфера Минздрава. Однако сейчас видим, что большое количество проблем, которые связаны с COVID-19, лежат не в плоскости исключительно МОЗ, но и Минсоцполитики, МВД", - сказал Кузин.

Он добавил, что пока нет хорошо отработанных гибких механизмов, чтобы "очень быстро привлечь или перенастроить ту или иную ветвь власти".

Чиновник считает, что все четыре вызова будут оставаться актуальными как до конца года, так и в следующем году.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

а минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2134 человек ( днем ранее , - 1967). 20 августа сообщалось , что з

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Арина Толина

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