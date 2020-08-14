Карантин и пересечение границы. Кто может не проходить самоизоляцию: перечень

Самоизоляция может быть прекращена также в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19

По решению Кабмина расширена категория лиц, которые пересекают госграницу, и им необязательно проходить самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о лицах, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР в случае, есть тест проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и тех, кто перевозит гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

Исключение по самоизоляции при пересечении границы:

для детей, не достигших 12 лет;

для лиц, являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не были на их территории в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов;

для инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

для деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

"Лицо, подлежащее самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, обязано установить и активировать мобильное приложение Действуй дома. В случае невозможности установления такого мобильного приложения человек подлежит обсервации", - уточнили в Госпогранслужбе.

Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный после пересечения государственной границы.

Пограничники могут отказать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19. Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены постановлением Кабмина.

СПРАВКА . ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

По данным Госпогранслужбы, с 1 августа лицам, пересекающим линию разграничения из ОРДЛО, снова нужно устанавливать приложение Действуй дома.

Читайте также: Карантин. Список на 13 августа: в какие страны и с чем вас впустят, а что запрещено в Украине

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.