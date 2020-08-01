COVID-19. Командование ООС оставило самоизоляцию с 1 августа - Госпогранслужба

По данным Госпогранслужбы, с 1 августа лицам, пересекающим линию разграничения из ОРДЛО, снова нужно устанавливать приложение Действуй дома

Командование объединенных сил вчера, 31 июля, приняло решение не отменять самоизоляцию с 1 августа для людей, пересекающих линию разграничения из временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил сегодня LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Нормы постановления Кабмина №641 отменяют самоизоляцию для людей, которые пересекают линию разграничения. В то же время по решению командующего объединенных сил, который имеет право устанавливать дополнительные ограничения, им принято решение оставить установку приложения Действуй дома для людей, которые следуют из оккупированных территорий для дальнейшей их самоизоляции", - отметил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что в случае, если кто не установит приложение, их будут отправлять на обсервацию.

Возможность снятия с 14-дневной самоизоляции возможно при сдаче ПЦР-теста и получении отрицательного результата.

В штабе ООС сообщили, что граждане, следующие из ОРДЛО будут также проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос, контактировали ли они с больными COVID-19. Для пересечения линии разграничения украинцы будут допускаться со средствами защиты органов дыхания.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

1 августа 2020 года отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Донбасса и Крыма. 30 июля Демченко сообщал , что с

1 августа сообщалось, что в чера в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 1172 человек (днем ранее - у 1090).

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Арина Толина

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