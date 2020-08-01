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Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине четвертый день больше 1000 человек

01.08.2020, 08:59
Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине четвертый день больше 1000 человек - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Всего в Украине с начала эпидемии уже более 71 000 заболевших коронавирусом

Вчера в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 1172 человек (днем ранее - у 1090). С 29 июля суточное число новых заболевших коронавирусом держится выше 1000 человек. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки от болезни умерло 16 человек (днем ранее - 20), выздоровело 556 (днем ранее - 598).

Всего в Украине с начала эпидемии зарегистрировано 71 056 заболевших COVID-19, из них 1709 умерли, 39 308 выздоровели.

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Денис Юдин
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