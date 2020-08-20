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Коронавирус. В Украине зафиксирован новый рекорд заболевших за сутки

20.08.2020, 09:23
Коронавирус. В Украине зафиксирован новый рекорд заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки выздоровели от коронавируса 704 пациентов, умерли 40 человек

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом  2134 человек (днем ранее, - 1967). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За этот период зафиксированы 40 летальных случаев (днем ранее - 28), выздоровел  704 пациент (812).

Всего в Украине с начала эпидемии выявили 98 537 инфицированных.

По словам Степанова, за сутки заболели 100 детей, 160 медработников, 407 человек госпитализировали.

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Арина Толина
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