Коронавирус. В Украине зафиксирован новый рекорд заболевших за сутки

За сутки выздоровели от коронавируса 704 пациентов, умерли 40 человек

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2134 человек (днем ранее, - 1967). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За этот период зафиксированы 40 летальных случаев (днем ранее - 28), выздоровел 704 пациент (812).

Всего в Украине с начала эпидемии выявили 98 537 инфицированных.

По словам Степанова, за сутки заболели 100 детей, 160 медработников, 407 человек госпитализировали.

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В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

началась вспышка заболевания хронику 19 августа сообщалось, что за минувшие сутки COVID-19 заразились рекордное количество человек - 1967.

Арина Толина

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