Коронавирус. В Украине зафиксирован новый рекорд заболевших за сутки
20.08.2020, 09:23
Иллюстративное фото: Роман Балук
За сутки выздоровели от коронавируса 704 пациентов, умерли 40 человек
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2134 человек (днем ранее, - 1967). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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За этот период зафиксированы 40 летальных случаев (днем ранее - 28), выздоровел 704 пациент (812).
Всего в Украине с начала эпидемии выявили 98 537 инфицированных.
По словам Степанова, за сутки заболели 100 детей, 160 медработников, 407 человек госпитализировали.
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