Коронавирус. В Украине новый рекорд - выявили почти 2000 заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 1967 человек, за все время эпидемии в стране выявили 96 403 заболевших

За минувшие сутки COVID-19 заразились 1967 (днем ранее - 1616) человек в Украине. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксированы 28 летальных случаев (днем ранее - 27), выздоровел 812 пациент (761).

Всего в Украине с начала эпидемии выявили 96 403 заболевших, умерших - 2144, выздоровевших - 49 737.

Новость дополняется.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

началась вспышка заболевания хронику 14 августа в Украине рекордное количество человек заболели коронавирусом за сутки.

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Владислав Сердюк

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