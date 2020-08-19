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Коронавирус. В Украине новый рекорд - выявили почти 2000 заболевших за сутки

19.08.2020, 08:43
Коронавирус. В Украине новый рекорд - выявили почти 2000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 1967 человек, за все время эпидемии в стране выявили 96 403 заболевших

За минувшие сутки COVID-19 заразились 1967 (днем ранее - 1616) человек в Украине. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксированы 28 летальных случаев (днем ранее - 27), выздоровел 812 пациент (761).

Всего в Украине с начала эпидемии выявили 96 403 заболевших, умерших - 2144, выздоровевших - 49 737

Новость дополняется.

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Владислав Сердюк
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