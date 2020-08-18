Коронавирус. В Украине увеличилось количество больных за сутки: динамика

За сутки умерли 27 человек, выздоровел 761 пациент

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За минувшие сутки COVID-19 заразились 1616 (днем ранее - 1464) человек в Украине. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксированы 27 летальных случаев, выздоровел 761 пациент.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил сегодня на брифинге, что среди заболевших 107 детей и 65 медработников, госпитализированы 270 человек.

По его словам, за сутки всего провели 28 292 тестирований, из них 15 120 ПЦР-тестов, 13 172 методом ИФА.

С начала эпидемии в Украине - 94 436 инфицированных, 2116 умерших и 48 925 выздоровевших.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.



Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране будет продлен до 31 августа.

15 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 рекордное количество человек -1847.

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Арина Толина

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