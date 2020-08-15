Коронавирус. В Украине зафиксирован новый антирекорд за сутки

За сутки от коронавируса умерли 33 человека, выздоровели 633 пациента

За минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 1847 человек (днем ранее 1732, - ред.). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксировали 33 летальных случаев (днем ранее - 19), выздоровели 633 пациента (днем ранее 581).

С начала эпидемии коронавируса в стране – 89 719 заболевших, 2044 умерших, 47 430 выздоровевших.

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В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732 (из них 110 детей и 78 медиков). 330 пациентов госпитализировали – это еще один антирекорд.

Арина Толина

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