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Коронавирус. В Украине зафиксирован новый антирекорд за сутки

15.08.2020, 08:53
Коронавирус. В Украине зафиксирован новый антирекорд за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки от коронавируса умерли 33 человека, выздоровели 633 пациента

За минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 1847 человек (днем ранее 1732, - ред.).  Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксировали 33 летальных случаев (днем ранее - 19), выздоровели 633 пациента (днем ранее 581).

С начала эпидемии коронавируса в стране – 89 719 заболевших, 2044 умерших, 47 430 выздоровевших.

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Арина Толина
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