Коронавирус. В Украине зафиксирован новый антирекорд за сутки
15.08.2020, 08:53
Иллюстративное фото: Роман Балук
За сутки от коронавируса умерли 33 человека, выздоровели 633 пациента
За минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 1847 человек (днем ранее 1732, - ред.). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За этот период зафиксировали 33 летальных случаев (днем ранее - 19), выздоровели 633 пациента (днем ранее 581).
С начала эпидемии коронавируса в стране – 89 719 заболевших, 2044 умерших, 47 430 выздоровевших.
Новость дополняется...
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732 (из них 110 детей и 78 медиков). 330 пациентов госпитализировали – это еще один антирекорд.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии