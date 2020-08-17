Коронавирус. В Украине снижается суточное количество заболевших: динамика

За сутки выздоровели 342 пациента, всего - более 48 000 человек с начала эпидемии COVID-19

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За минувшие сутки коронавирусом заболели 1464 (днем ранее - 1637) человек в Украине. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период умер 21 человек, выздоровели 342 пациента.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 92 820 инфицированных, 2089 умерших и 48 164 выздоровевших.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге сообщил, что заболели за сутки 78 детей и 69 медработников, госпитализированы 213 человек.

При этом он заявил о 19 летальных случаях за сутки.

"За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев от коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

14 августа президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии , и призвал носить маски в общественных местах.

15 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 рекордное количество человек -1847.

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Арина Толина

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