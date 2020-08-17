UA

Коронавирус. В Украине снижается суточное количество заболевших: динамика

17.08.2020, 09:09
Коронавирус. В Украине снижается суточное количество заболевших: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки выздоровели 342 пациента, всего - более 48 000 человек с начала эпидемии COVID-19

дополнено

За минувшие сутки коронавирусом заболели 1464 (днем ранее - 1637) человек в Украине. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот период умер 21 человек, выздоровели 342 пациента.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 92 820 инфицированных,  2089 умерших и 48 164 выздоровевших.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге сообщил,  что заболели за сутки 78 детей и 69 медработников, госпитализированы 213 человек.

При этом он заявил о 19 летальных случаях за сутки.

"За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев от коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
снбо коронавирус COVID -19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 