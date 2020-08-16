Коронавирус. В Украине снизилось число выявленных заболевших за сутки - динамика

За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 91 356 заболевших, умерли 2068 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 1637 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 210 случаев меньше, чем было днем ранее, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За этот же период умерли 24 пациента (днем ранее - 33), выздоровели 392 человека (633).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 91 356 заболевших, 2088 умерших и 47 822 выздоровевших.

На этой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии , и призвал носить маски в общественных местах.

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Марк Сировой

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