Коронавирус. В Украине снизилось число выявленных заболевших за сутки - динамика
16.08.2020, 08:57
Иллюстративное фото: Роман Балук
За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 91 356 заболевших, умерли 2068 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 1637 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 210 случаев меньше, чем было днем ранее, передает Совет национальной безопасности и обороны.
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За этот же период умерли 24 пациента (днем ранее - 33), выздоровели 392 человека (633).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 91 356 заболевших, 2088 умерших и 47 822 выздоровевших.
- На этой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.
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