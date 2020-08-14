Зеленский: Украина на грани второй волны коронавируса, носите маски

Президент отреагировал на очередной антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом

Президент Владимир Зеленский в связи с очередным антирекордом Украины по заболеваемости COVID-19 призвал граждан ответственно относится к мерам личной безопасности, меньше посещать людные места и массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На традиционном селекторном совещании Зеленский отметил, что 13 августа в Украине подтвердили 1732 случая COVID-19. По его мнению, это свидетельствует о том, что страна находится на грани второй волны эпидемии, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизация посещений мест скопления людей, посещений массовых мероприятий", - сказал Зеленский, обращаясь к участникам совещания.

За 13 августа в Украине диагностировали у рекордного количества человек - 1732 (из них 110 детей и 78 медиков). 330 пациентов госпитализировали – это еще один антирекорд. коронавирусную болезнь За время эпидемии в стране официально зафиксировали 87 872 заболевших, 2011 умерли и 46 797 выздоровели.

В четырех областях и Киеве заполненность больниц, определенных для лечения больных COVID-19, составляет уже 50%.

Вадим Ребрина

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