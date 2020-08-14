Минздрав сообщил, какие области приближаются к 50% заполненности больниц

За сутки в больницы госпитализировали 330 человек - это антирекорд с начала эпидемии COVID-19 в стране

В четырех областях и Киеве заполненность больниц, определенных для лечения больных COVID-19, составляет уже 50%. Об этом на брифинге сегодня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более чем на 50%. На границе 50% находится сейчас Киев, Черновицкая, Ровенская, Ивано-Франковская области. То есть те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и людей, которые госпитализируются", - подчеркнул Степанов.

По его словам, за сутки в больницы госпитализировали 330 человек - это наибольшее количество с начала эпидемии коронавируса в стране.

Он обратился к украинцам с просьбой соблюдать правила адаптивного карантина – носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и не забывать о социальной дистанции.

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях и Киеве (158).

12 августа в Украине изменили правила адаптивного карантина - пять новых пунктов .

За 13 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек - 1732.

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Арина Толина

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